Садист в ЕАО, замучивший собаку в садоводческом товариществе, отправился под суд
Это жуткое убийство кавказской овчарки в окрестностях СНТ «Буревестник» надело много шума не только в еврейской автономии, но в Хабаровске и других регионах страны. Как рассказывают в пресс-службе УМВД телефоны у следователей и начальника управления буквально раскалялись от звонков неравнодушных людей требующих примерно наказать негодяя. Сейчас расследование завершено и дело в отношении 44-летнего мужчины направлено в суд
- В ходе следствия установлено, что вечером 04 июля.2019 года 44-летний мужчина, находясь в окрестностях СНТ «Буревестник» Смидовичского района, умышленно, с целью причинения смерти животному, с применением садистских методов, игнорируя принципы общечеловеческой морали и гуманного обращения с животными, нанес сторожевой собаке породы «Кавказкая овчарка» множественные удары кувалдой и один удар металлическим прутом, которые повлекли гибель животного, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Еврейской автономной области.
Во время следствия в полицию поступило много звонков от жителей и зоозащитников с просьбами провести расследование и привлечь садиста к ответственности.
По версии следствия своими действиями обвиняемый 1975 года рождения совершил преступление, предусмотренное статьей «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель, совершенное с применением садистских методов» уголовного кодекса России.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для принятия процессуального решения.
ИСТОЧНИК KP.RU