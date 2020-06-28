Садист в ЕАО, замучивший собаку в садоводческом товариществе, отправился под суд

28 Июнь 2020 2020-06-27T16:55:10+03:00

Его обвиняют в жестоком обращении с животными в целях причинения ему боли и страданий

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Это жуткое убийство кавказской овчарки в окрестностях СНТ «Буревестник» надело много шума не только в еврейской автономии, но в Хабаровске и других регионах страны. Как рассказывают в пресс-службе УМВД телефоны у следователей и начальника управления буквально раскалялись от звонков неравнодушных людей требующих примерно наказать негодяя. Сейчас расследование завершено и дело в отношении 44-летнего мужчины направлено в суд

- В ходе следствия установлено, что вечером 04 июля.2019 года 44-летний мужчина, находясь в окрестностях СНТ «Буревестник» Смидовичского района, умышленно, с целью причинения смерти животному, с применением садистских методов, игнорируя принципы общечеловеческой морали и гуманного обращения с животными, нанес сторожевой собаке породы «Кавказкая овчарка» множественные удары кувалдой и один удар металлическим прутом, которые повлекли гибель животного, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Еврейской автономной области.

Во время следствия в полицию поступило много звонков от жителей и зоозащитников с просьбами провести расследование и привлечь садиста к ответственности.

По версии следствия своими действиями обвиняемый 1975 года рождения совершил преступление, предусмотренное статьей «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель, совершенное с применением садистских методов» уголовного кодекса России.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для принятия процессуального решения.

ИСТОЧНИК KP.RU