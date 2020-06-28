2020-06-28T05:47:19+03:00
Общество

Цены на картофель в Хабаровске удивили сенатора

Сергей Безденежных пообещал журналисту «Комсомолки» выяснить, почему стоимость второго хлеба взлетела до неприличия
Ксения ТУРТЫГИНА
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Стоимость килограмма картофеля сопоставима со стоимость курятиныСтоимость килограмма картофеля сопоставима со стоимость курятиныФото: Ксения ТУРТЫГИНА
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Во время эксклюзивного интервью с Сергеем Безденежных, членом Совета Федераций Федерального Собрания РФ от Хабаровского края, журналист «КП» - Хабаровск» затронул тему высоких цен на картошку. Как ранее мы писали, в краевом центре самый дешевый картофель прошлогоднего урожая стоит 91-95 рублей, в последние дни появился по 70 рублей, однако качество его удручает. У местных фермеров цены на «второй хлеб» начинаются от 150 рублей, доходят до 250, местами – 300 рублей за кило.

Удивление на лице Сергея Вячеславовича было совершенно искренним. Сенатор предположил, что на рынке имеется дефицит картофеля и вспомнил 2013 год – когда сильнейшее наводнение уничтожило значительную часть урожая. Чем решили воспользоваться некоторые торговцы.

- Перед наводнением того года картофель продавали по 30-40 рублей, потом цены поднялись до 70 и выше, - вспомнил Сергей Безденежных. – Тогда ситуацию удалось исправить за счет дешевого картофеля из Германии. Его розничная стоимость составила 20 рублей за килограмм. Я возьму сегодняшнюю ситуацию на контроль, надо понять, откуда взялись такие цены.

В СМИ появились разъяснения от управления торговли администрации Хабаровска. Чиновники объясняют повышение цен перебоями с поставками дешевой китайской картошки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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