2020-06-28T05:48:59+03:00
Общество

В Биробиджане с затопленных дождями улиц откачивают воду

От ливней пострадали дороги, дворы, залиты участки при социальных учреждениях
Ксения ТУРТЫГИНА
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В первую очередь работы начались на самых загруженных трассах города. Фото: администрация БиробиджанаВ первую очередь работы начались на самых загруженных трассах города. Фото: администрация Биробиджана
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Дорожно-коммунальные службы Биробиджана работают в усиленном режиме. Как сообщили в пресс-службе администрации города, это связано с прошедшими обильными осадками – многие улицы областного центра залиты водой. Ливневая канализация не справилась с нагрузкой.

- Работы по откачке воды будут вестись до окончания циклона, - прокомментировал Александр Головатый, мэр Биробиджана. – Поступают жалобы от горожан на затопленные дворы. Призываю управляющие компании проинспектировать самые проблемные и организовать работы.

Уже проведены работы на улицах Октябрьская, Горького, Ленина, Широкая. Коммунальщикам предстоит не только откачать воду, но и навести порядок – ливнями натащило грязи и мусора.

Продолжаются дожди и в Хабаровске, однако не такие сильные как в столице Еврейской автономии. По прогнозам синоптиков, дождливо будет и в первую неделю июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Биробиджане с затопленных дождями улиц откачивают воду
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