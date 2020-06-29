29 Июнь 2020 2020-06-28T16:56:15+03:00

Обстановка в Хабаровском крае на 29 июня 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон Фото: Ольга КИВА

Немного дождливо будет в крае

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Сегодня, 29 июня, в Хабаровске кратковременный дождь, температура ночью +14 +16, днем +23 +25, ветер - восточный 4-9 м/с. На юге края небольшой дождь, температура ночью +14 +16, днем +20 +23, ветер юго - восточный 4-9 м/с. В центральных районах местами кратковременные дожди, температура ночью +7 +14, днем +11 +26, ветер восточный, северо- восточный 3-11 м/с. На севере края без осадков, температура ночью +3 +11, днем +7 +23, ветер восточный 5-12 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 6 до 17 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Прогноз на сутки предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По данным регионального минздрава, на утро 29 июня зарегистрировали три тысячи 978 случаев заболевания коронавирусом. Из них излечились две тысячи 123 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU