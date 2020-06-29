2020-06-29T04:30:59+03:00
Политика

Хабаровские юнармейцы почтили память бойцов, погибших в Великой Отечественной войне

Молодежь участвовала в возложении цветов к памятнику партизанам
Александр ШТААЛЬ
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Хабаровские юнармейцы почтили память бойцов, погибших в Великой Отечественной войнеХабаровские юнармейцы почтили память бойцов, погибших в Великой Отечественной войнеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Хабаровские юнармейцы почтили память бойцов, погибших в Великой Отечественной войне. Церемония прошла в Железнодорожном районе. Молодежь собралась у памятника партизанам, к которому чуть позже возложили цветы и венки.

- Торжественное мероприятие началось с минуты молчания. Так отдали дань уважения всем бойцам, погибшим в кровопролитных боях во время Великой Отечественной войны. Кроме того, почтили память ветеранов, которые не дожили до сегодняшнего дня, - рассказали в пресс- службе Восточного военного округа.

Кроме юнармейцев в церемонии участвовали военнослужащие Восточного военного округа и юные волонтеры. Отметим также, что патриотическое мероприятие прошло в соответствии с соблюдением действующих противоэпидемиологических мер.

Жителей города призывают соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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