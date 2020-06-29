29 Июнь 2020 2020-06-29T04:29:43+03:00

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Новую технику для охраны лесов привезли в Хабаровский край. Поставку выполнили в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». В регион привезли 28 автомобилей УАЗ двух модификаций - автофургон УАЗ-390995-04 и УАЗ-23632 пикап.

- Прибывшую технику осмотрели участники комиссии управления лесами правительства Хабаровского края. Отметим, что УАЗы всегда славились универсальностью и высокой проходимостью. Их можно использовать для работы в труднодоступных местах, - рассказали в краевом управлении лесами.

С помощью новых машин можно патрулировать земли лесного фонда и эффективно бороться с нарушителями лесного законодательства. Также техника нужна, чтобы выявлять очаги возгорания и принимать своевременные меры по предотвращению нарушений. К слову, на сегодняшний день на балансе учреждений лесного хозяйства края в общей сложности 829 единиц спецтехники, в том числе 170 единиц - для выполнения лесопатрульных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU