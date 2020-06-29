Комсомольчанин через суд получил недостающие деньги после увольнения

29 Июнь 2020 2020-06-29T04:27:25+03:00

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Работодатель из Комсомольска-на-Амуре после суда вынужден был должным образом рассчитать своего уволенного сотрудника. Беспечному нанимателю также пришлось выплачивать компенсацию процентов за просрочку выплат. Сумма накопилась при нарушении работодателем срока выплат по заработной плате. Также в организации недодали деньги за неиспользованный отпуск - более 85 тысяч рублей.

- По предварительным данным, в нарушение Трудового кодекса Российской Федерации при прекращении трудового договора руководство организации не выплатило все причитающиеся суммы в день увольнения сотрудника. Поэтому последний обратился в суд. Судья решил взыскать деньги в пользу мужчины, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю.

Судебные приставы сначала уведомили руководителя организации о начале исполнительного производства и рассказали об обязанности оплатить задолженность. В итоге деньги у него забрали принудительно. Для этого арестовали счета должника в банке.

ИСТОЧНИК KP.RU