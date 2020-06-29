Обстановка в Хабаровске 29 июня 2020 года: отключения воды, заболеваемость

29 Июнь 2020 2020-06-29T04:25:14+03:00

Три дома по улице Серова остались без воды

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В Хабаровске, по состоянию на семь часов утра 29 июня, не зафиксировали отключений холодной воды. Горячая вода временно отсутствует в домах №№ 4, 7 и 11 по улице Серова. Причина неудобства - повреждения на трассе.

- Кроме того, в городе не работают 117 лифтов. За минувшие сутки силами работников сферы благоустройства с городских дорог собрали и вывезли 57,4 кубометра мусора, - рассказали в городской администрации.

Отметим также, что за минувшие сутки случилось 23 дорожных аварии, три возгорания. По номеру «03» скорую помощь горожане вызывали 725 раз. Сегодня утром на городские маршруты вышло 522 единицы общественного транспорта. Из них 23 трамвая, 16 троллейбусов, 483 автобуса. Еще 48 автобусов работает на пригородных маршрутах.

По данным регионального минздрава, в Хабаровске и Хабаровском районе зафиксировали в общей сложности три тысячи 336 случаев заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU