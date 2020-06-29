29 Июнь 2020 2020-06-29T05:40:02+03:00

Такие планы озвучили в регионе по «северному завозу»

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На север Хабаровского края уголь завезут до конца августа. Такие планы озвучили в регионе относительно «северного завоза». Пока поставки идут по графику. На сегодняшний день в пункты перевалки отгрузили 14,2 тысячи тонн каменного угля. В районы пока доставили 10,1 тысячи тонн угля.

- К слову, в Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский и Ульчский районы уголь поставили полностью. В Нанайский, имени Полины Осипенко и Николаевский районы твердое топливо завезли частично, - сообщили в краевом министерстве ЖКХ.

Продолжаются поставки дизельного топлива. К отгрузке уже подготовили 6,2 тысячи тонн дизтоплива. От этого объема в Аяно-Майский завезли 0,5 тысячи тонн, в Охотский - 1,4 тысячи тонн, в Николаевский - 0,3 тысячи тонн, в район имени Полины Осипенко - одну тысячу тонн и в Ульчский - 1,7 тысячи тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU