В Хабаровском крае стала доступна предоплаченная отправка Авито

29 Июнь 2020 2020-06-29T05:39:03+03:00

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Почта России и Авито расширили на всю страну возможность отправки в почтовых отделениях товаров с предоплаченной доставкой. Ранее эта опция, отметили в пресс-службе Почты России, была доступна только жителям семи крупных российских городов. Теперь сделать это можно в любом из 42 тысяч отделений почты.

После того, как покупатель заказал товар с доставкой Почтой России, продавец получает от Авито уникальный код отправления. Для отправки товара продавец может обратиться в любое отделение почтовой связи. Условия Авито позволяют продавцу сдать отправление в течение двух рабочих дней после оплаты покупателем.

Продавцу не придется платить за доставку, так как услуга уже оплачена покупателем. Если отправителю понадобится упаковка, он получит ее бесплатно. Благодаря интеграции систем Авито и Почты, не нужно при отправке заполнять документы - адресный ярлык распечатают сотрудники отделения.

- Мы хотим, чтобы онлайн-торговля росла. Отправить и получить посылку теперь стало предельно просто - по трек-номеру за 30 секунд, с прозрачным трекингом в мобильном приложении и на сайте. Посылайте и забирайте заказы, а мы сделаем для вас все остальное, - отмечает Артем Степин, директор по маркетингу и развитию продуктов Почты России.

Возврат товара также упрощен. Для этого нужно в течение двух дней после получения обратиться с запросом в Авито о возврате посылки. Возврат оплатит площадка, при этом покупателю вернут деньги и за сам товар, и за доставку.

- Пункты выдачи курьерских служб есть далеко не везде, а государственный почтовый оператор охватывает даже самые труднодоступные уголки страны - с момента начала сотрудничества было совершено более 140 тысяч отправок, и их количество растет месяц к месяцу, - комментирует Рауф Еникеев, руководитель направления «Безопасная сделка» и «Доставка» в Авито.