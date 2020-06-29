2020-06-29T05:37:06+03:00
Происшествия

Подросток на велосипеде попал под машину в Хабаровске

Происшествие случилось в минувшее воскресенье, 28 июня
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Подросток на велосипеде попал под машину в ХабаровскеПодросток на велосипеде попал под машину в ХабаровскеФото: УМВД России по городу Хабаровску
Изменить размер текста:

Подросток на велосипеде попал под машину в Хабаровске. По предварительным данным, происшествие случилось вечером 28 июня на улице Краснореченской. Машина Nissan Primera направлялась в сторону улицы Бийской. В районе дома 147/2 водитель-женщина при возникновении опасности не приняла мер к снижению скорости и наехала на велосипедиста.

- Подросток ехал на велосипеде Stels по регулируемому пешеходному переходу. При этом совершал он маневр не спешившись, когда для него горел красный сигнал светофора, - рассказал информированный источник.

У пострадавшего 2006 года рождения диагностировали ушиб мягких тканей грудной клетки, перелом левой плечевой кости со смещением, ушиб головного мозга, кровоизлияние мозга, линейный перелом височной кости справа. Автолюбительница на момент аварии была трезва.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хабаровске по улице Больничной до конца сентября ограничат движение
В Хабаровске стараются регулярно откладывать большинство «зумеров» и «миллениалов»
Для жителей Хабаровского края Сбербанк запустил автопереводы на карту другого банка
В Комсомольске продолжают реконструировать Комшоссе
В Биробиджане заасфальтировали улицу Калинина
Больницу в Хабаровском крае оштрафовали за выброшенные медкарты
На переулке Трубный будет двустороннее движение
Дебош медведей попал в кадр в Хабаровском крае
Уровень Амура у Хабаровска 29 июня 2020 года: вода на отметке 262 сантиметра
Свежие новости по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 29 июня 2020 года
В Хабаровском крае прогнозируют летнюю жару
Подросток на велосипеде попал под машину в Хабаровске
На север Хабаровского края уголь завезут до конца августа
В Хабаровском крае 93 школы подключены к системе видеонаблюдения за ходом ЕГЭ
В Хабаровском крае стала доступна предоплаченная отправка Авито
Обстановка в Хабаровске 29 июня 2020 года: отключения воды, заболеваемость
Комсомольчанин через суд получил недостающие деньги после увольнения
Опасную змею отловили в поселке в ЕАО
Новую технику для охраны лесов привезли в Хабаровский край
Хабаровские юнармейцы почтили память бойцов, погибших в Великой Отечественной войне
Обстановка в Хабаровском крае на 29 июня 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
В Биробиджане с затопленных дождями улиц откачивают воду