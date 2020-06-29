29 Июнь 2020 2020-06-29T05:37:06+03:00

Подросток на велосипеде попал под машину в Хабаровске Фото: УМВД России по городу Хабаровску

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Подросток на велосипеде попал под машину в Хабаровске. По предварительным данным, происшествие случилось вечером 28 июня на улице Краснореченской. Машина Nissan Primera направлялась в сторону улицы Бийской. В районе дома 147/2 водитель-женщина при возникновении опасности не приняла мер к снижению скорости и наехала на велосипедиста.

- Подросток ехал на велосипеде Stels по регулируемому пешеходному переходу. При этом совершал он маневр не спешившись, когда для него горел красный сигнал светофора, - рассказал информированный источник.

У пострадавшего 2006 года рождения диагностировали ушиб мягких тканей грудной клетки, перелом левой плечевой кости со смещением, ушиб головного мозга, кровоизлияние мозга, линейный перелом височной кости справа. Автолюбительница на момент аварии была трезва.

ИСТОЧНИК KP.RU