29 Июнь 2020 2020-06-29T05:36:00+03:00

Свежие новости по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 29 июня 2020 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В Комсомольске-на-Амуре лечение на сегодняшний день получают 330 человек. Все они находятся на стационарном лечении в инфекционном госпитале на базе городской больницы №2.

- За последние сутки COVID-19 подтвердился у 89 пациентов. За сутки выписано 0 человек, госпитализировали четыре человек, из них двое из поселка Тайсин. Летальных исходов на сегодняшний день 0, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что в реанимационном отделении находится 16 пациентов. Состояние 35 пациентов, у которых только подозревают COVID-19, врачи оценивают как удовлетворительное. Также лечение получают 214 пациентов с внебольничной пневмонией.

Горожан убедительно просят быть бдительными. Пожалуйста, соблюдайте масочный режим и социальную дистанцию, чаще мойте руки и проветривайте помещения. Эти меры помогут сократить риски заражения новой коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU