В Хабаровском крае 93 школы подключены к системе видеонаблюдения за ходом ЕГЭ

29 Июнь 2020 2020-06-29T05:34:58+03:00

Почти все камеры будут в режиме онлайн передавать картинку на сайт

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«Ростелеком» оборудовал системой видеонаблюдения за проведением Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 766 школьных аудиторий Хабаровского края и региональный центр обработки информации (РЦОИ). Как отметили в пресс-службе компании, 1093 видеокамеры будут следить за ходом экзаменов, картинку с 97% камер можно будет посмотреть в режиме реального времени на портале www.smotriege.ru.

- Седьмой год наша компания обеспечивает прозрачность проведения ЕГЭ в крае. Ежегодно мы модернизируем систему видеонаблюдения и увеличиваем количество IP-камер в аудиториях. В этом году их будет почти 50% от общего числа. IP-камеры поддерживают более высокое качество изображения и, что удобно, работают автономно без дополнительного оборудования - ноутбука или компьютера. Записи со всех видеокамер передаются в Центр обработки данных «Ростелекома», где они будут храниться до 20 октября 2020 года, - отметил Николай Киселев, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком».

Тестирование системы видеонаблюдения состоялось 25-26 июня. Специалисты проверили ракурс камер, наличие трансляции на портале «Смотри ЕГЭ», надежность источников бесперебойного питания. Камеры настроены таким образом, что в их объектив попадут все участники ЕГЭ, номера их рабочих мест, организаторы экзамена. Не ускользнет от «взгляда» процесс печати и сканирования экзаменационных материалов, стол их раскладки и последующей упаковки. При этом прочитать содержание бланков регистрации и ответов, контрольно-измерительных материалов, а также рассмотреть персональные данные участников экзамена невозможно.

В дни проведения ЕГЭ специалисты «Ростелекома» будут вести мониторинг работы системы видеонаблюдения, осуществлять техническую поддержку портала онлайн-трансляций и защищать его от DDoS-атак. Чтобы возможные повреждения устранялись максимально быстро, на дежурство заступят несколько аварийно-восстановительных бригад.