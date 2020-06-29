29 Июнь 2020 2020-06-29T05:34:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровском крае прогнозируют летнюю жару. Такой прогноз синоптики дали не ближайшую неделю. Воздух прогреется до +27 градусов и выше. При этом погода вплоть до выходных будет преимущественно без осадков. Дождь может пройти 2 июля на юге региона и частично в Хабаровском районе.

- Сегодня специалисты отмечают, что ночная температура поднимется до +15 +20 градусов. То есть будет по-летнему жарко. Температурный фон слегка превысит среднегодовую норму для конца июня, - уточнили в Дальневосточном УГМС.

Отмечают, что уровни воды в реках растут. Затоплены поймы рек Уссури, Подхоренок, Кия на глубину 0,1-0,3 метра. Ожидается подъем воды на реках Урми у села Кукан 28-29 июня, на реке Кур у села Новокуровка 29 июня - 1 июля и на реке Тунгуска у села Архангеловка 1-2 июля. На Амуре у Хабаровска в ближайшие два дня уровень воды не изменится. На сегодняшний день вода на отметке 254 сантиметра, что почти в два раза меньше отметки опасного явления.

ИСТОЧНИК KP.RU