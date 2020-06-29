Уровень Амура у Хабаровска 29 июня 2020 года: вода на отметке 262 сантиметра

29 Июнь 2020 2020-06-29T08:06:07+03:00

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Уровень Амура у Хабаровска сегодня, 29 июня, на отметке 262 сантиметра. За сутки вода в реке поднялась на восемь сантиметров. Напомним, неблагоприятным явление считается на отметке 450, опасным - на отметке 600 сантиметров.

- На реках края проходят паводки с выходом воды на пойму, без угрозы хозяйственным объектам. Опасных гидрологических явлений не зарегистрировали. На сегодняшний день затоплены поймы рек Уссури, Подхоренок, Кия на глубину 0,1-0,3 метра, - рассказали в Дальневосточном УГМС.

Отметим также, что в ближайшие два дня ожидается дополнительный подъем воды на 20-50 сантиметров на реках Подхоренок, Хор, Кия. Прогнозируют подъем воды 28-29 июня на 80-90 сантиметров до отметки 750-780 сантиметров на реке Урми у села Кукан. Кроме того, 29 июня-1 июля на 90-140 сантиметров до отметок 430-480 сантиметров поднимется уровень воды на реке Кур у села Новокуровка, а 1-2 июля на 100-130 сантиметров до отметок 750-780 сантиметров - на реке Тунгуска у села Архангеловка.

ИСТОЧНИК KP.RU