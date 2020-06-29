2020-06-29T08:04:01+03:00
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Дебош медведей попал в кадр в Хабаровском крае

Косолапые сломали ограждения, мимо которых тигры проходили без шума и пыли
Александр ШТААЛЬ
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Дебош медведей попал в кадр в Хабаровском крае ФОТО: минприроды Хабаровского краяДебош медведей попал в кадр в Хабаровском крае ФОТО: минприроды Хабаровского края
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Ученые в Хабаровском крае раздобыли уникальные кадры из дикой природы. Заполучить их удалось благодаря фотоловушкам. С помощью этих устройств обычно отслеживали тигров, которые без шума и пыли проходили по проторенному пути не один десяток раз. В этом же месте оказались и медведи, но у них пройти спокойно не вышло.

- Небольшой дебош косолапых попал в кадр в Еврейской автономной области. Напомним, здешний лес стал домом сразу для нескольких реинтродуцированных полосатых хищников. Медведи, оказавшись на тропе тигров, все сразу разломали, - рассказали в Центре «Амурский тигр».

Отметим также, что в остальных местах косолапые поломали часть фотоловушек. Только по этой причине фотографий и видео получилось собрать меньше, чем ожидалось.

Ранее сообщалось о встрече медведицы и сборщика дикоросов, которая чуть не закончилась трагически. Хищница успела ударить человека лапой, пострадавшему удалось добраться до больницы и получить необходимую помощь.

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Дебош медведей попал в кадр в Хабаровском крае
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ИСТОЧНИК KP.RU

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