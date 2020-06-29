29 Июнь 2020 2020-06-29T09:12:28+03:00

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На переулке Трубный будет двустороннее движение. Новые правила начнут действовать через 20 дней. Работу проводят после встречи градоначальника с жителями дома №4 по переулку Молдавскому. Местные жители пожаловались градоначальнику на небезопасность движения по переулку.

- После того, как движение по переулку Трубный стало односторонним, на Молдавском получилась настоящая проезжая часть с плотным движением и даже пробками в часы пик. Люди боятся, что дети, выходя из подъездов, рискуют попасть прямо под колеса машин, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Вскоре приступят к установке знаков дополнительных светофоров по переулку Трубный, нанесению разметки. Двусторонним движение станет не ранее 10 июля. Из-за возврата к прежней схеме скорректируют время работы зеленого сигнала светофоров для автомобилистов, выезжающих на улицы Волочаевская и Пионерская в сторону уменьшения.

ИСТОЧНИК KP.RU