29 Июнь 2020 2020-06-29T09:11:06+03:00

Инцидент случился в феврале 2020 года в Николаевске-на-Амуре

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Больницу в Хабаровском крае оштрафовали за выброшенные медкарты. Инцидент случился в феврале 2020 года в Николаевске-на-Амуре. В социальной сети появился видеоролик, автор которого заснял выброшенные документы.

- По факту публикации провели проверку в медучреждении и выяснили, что участники экспертной комиссии лечебного учреждения приняли решение об уничтожении медицинских карт, срок хранения которых истек. Однако в нарушение законов карты разместили в качестве отходов вблизи одного из жилых домов города, - рассказали в краевой прокуратуре.

По итогу проверки районную больницу и исполняющего обязанности руководителя производственно-хозяйственного отдела учреждения привлекли к административной ответственности за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В качестве наказания нарушителям выписали штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU