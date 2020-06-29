2020-06-29T09:31:34+03:00
Общество

В Биробиджане заасфальтировали улицу Калинина

Дорожники обустраивают съезд с этой улицы
Александр ШТААЛЬ
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В Биробиджане заасфальтировали улицу КалининаВ Биробиджане заасфальтировали улицу КалининаФото: администрация Биробиджана
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В Биробиджане заасфальтировали улицу Калинина. Напомним, работы на этом объекте вели в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». На сегодняшний день дорожники обустраивают съезд с этой улицы.

Корректировки внесла дождливая погода. Сейчас каждый солнечный день дорожники используют по максимуму, - рассказал мэр Биробиджана Александр Головатый. – В ближайших планах нанести дорожную разметку.

Также проведут работы на городском кладбище, а с середины июля начнут асфальтировать улицу Школьная. Собираются отремонтировать дорогу, которая ведет к дачному поселку Щукинка. К слову, еще фронт работ развернулся на улицах Трансформаторная и Кольцевая, где уберут растительность.

Всего в городе отремонтируют 13 дорог, общей протяженностью 17 км. Среди них центральные улицы и дороги в отдаленных микрорайонах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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