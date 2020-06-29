В Биробиджане заасфальтировали улицу Калинина
В Биробиджане заасфальтировали улицу Калинина. Напомним, работы на этом объекте вели в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». На сегодняшний день дорожники обустраивают съезд с этой улицы.
Корректировки внесла дождливая погода. Сейчас каждый солнечный день дорожники используют по максимуму, - рассказал мэр Биробиджана Александр Головатый. – В ближайших планах нанести дорожную разметку.
Также проведут работы на городском кладбище, а с середины июля начнут асфальтировать улицу Школьная. Собираются отремонтировать дорогу, которая ведет к дачному поселку Щукинка. К слову, еще фронт работ развернулся на улицах Трансформаторная и Кольцевая, где уберут растительность.
Всего в городе отремонтируют 13 дорог, общей протяженностью 17 км. Среди них центральные улицы и дороги в отдаленных микрорайонах.
ИСТОЧНИК KP.RU