2020-06-29T10:02:35+03:00
Общество

В Комсомольске продолжают реконструировать Комшоссе

Работы идут и на улице Лазо
Александр ШТААЛЬ
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В Комсомольске продолжают реконструировать КомшоссеВ Комсомольске продолжают реконструировать КомшоссеФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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В Комсомольске-на-Амуре на первой половине Комшоссе завершают подготовку основания для укладки первого слоя асфальта. На участке от зооцентра «Питон» до улицы Степной монтирую опоры освещения, демонтируют мост через Теплый ключ, прокладывают ливневую канализацию и тротуары вдоль частного сектора.

- На сегодняшний день подрядчик завершает укладку черного щебня на улице Лазо. Здесь же укладывают первый слой асфальт. Во время осмотра объекта градоначальник распорядился ликвидировать проседание грунта на одном из участков дороги и особое внимание уделить качеству укладки второго, финишного слоя асфальта, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, ранее сообщалось, что реконструкция Комшоссе и Лазо возобновилась в Комсомольске-на-Амуре. Эти улицы связывают Центральный и Ленинский округа города. Работа на этих объектах началась в 2017 и 2018 годах соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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