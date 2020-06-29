Для жителей Хабаровского края Сбербанк запустил автопереводы на карту другого банка

29 Июнь 2020 2020-06-29T10:22:41+03:00

Автоплатеж настраивается быстро и экономит много времени в дальнейшем. Фото: скриншот с сайта Сбербанка

Подключается сервис легко – в мобильном приложении, там же настраивается периодичность и сумма

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Сервисы автоматических денежных переводов от Сбербанка пополнились новым типом – с дебетовой карты Сбербанка на кредитную или дебетовую карту другого банка. Подключить сервис можно в мобильном приложении Сбербанк Онлайн в разделе «Платежи» — «Автоплатежи и автопереводы» — «На карту в другой банк». После этого пользователю поступит СМС или push-уведомление о подключении услуги с указанием суммы и даты ближайшего перевода, а также карт списания и зачисления.

- Различные автоплатежи и автопереводы позволяют — при оплате жилищно-коммунальных услуг, сотовой связи и интернета, пересылке денег родным, погашении кредита и так далее — значительно сократить время, затрачиваемое на операции. По нашим расчетам, ежемесячно наши клиенты суммарно экономят время, эквивалентное более чем 1000 лет, - комментирует Кирилл Дмитриев, директор дивизиона «Платежи и переводы» Сбербанка.

Суточный лимит – 150 тысяч рублей. Важно, что подключить услугу можно при любом балансе, главное, чтобы на момент совершения автоперевода на карте было нужное количество денег. Комиссия составит полтора процента от суммы, минимум – тридцать рублей.

Отключить услугу или откорректировать ее можно в любое удобное для клиента время. Подробнее о новом типе автоплатежа – на сайте Сбербанка.