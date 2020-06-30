30 Июнь 2020 2020-06-30T10:30:19+03:00

Осужденные в ЕАО получают дипломы и занимаются овощеводством ФОТО: УФСИН России по ЕАО

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Осужденные из Биробиджанской воспитательной колонии осваивают профессию овощевода. По итогам обучения они получают дипломы, а потом помогают заготавливать продукцию для внутрисистемных нужд.

- Новоиспеченные овощеводы работают на сельскохозяйственном участке учреждения. Все они обучаются в Профессиональном образовательном учреждении № 330 ФСИН России, действующем на территории колонии, - рассказали в пресс-службе УФСИН России по ЕАО.

К слову, студенты из числа осужденных, освоившие востребованные профессии в режимном учреждении, смогут найти работу и на рынке труда после окончания отбывания наказания. Производственную практику осужденные проходят на производственных участках колонии.

В рамках заключенных контрактов учреждение поставит две тонны капусты белокочанной, тонну соленых огурцов и 500 килограммов свеклы. Общая сумма контракта около 100 тысяч рублей. Часть продукции пойдет на питания осужденных колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU