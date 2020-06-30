В Комсомольске делают безопасные дороги

30 Июнь 2020 2020-06-30T10:56:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В Комсомольске обустраивают дороги в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дроги». Работа идет по плану. В этом году собираются привести в порядок 20 улиц, общей площадью более 293 тысяч квадратных метров.

- Работы уже идут на пяти объектах. Среди них проспект Мира, улицы Орджоникидзе, Вокзальная, Красногвардейская и Копровая. На сегодняшний день уложили асфальт на улицах Уральская, Севастопольская, Северное шоссе (от ул. Павловского до ул. Лазо), Сидоренко, Гагарина (от Магистрального шоссе до ул. Юбилейная), переулке Дворцовый и на проспекте Победы, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Подрядчики также укладывают асфальт на улицах Копровая, Базовая, Орджоникидзе, и на проспектах Мира и Московский. В планах охватить работой Северное шоссе на участке от ТЭЦ-3 до улицы Байкальская. Напомним, готовые работы принимают в том числе и члены Общественного совета Комсомольска-на-Амуре.

ИСТОЧНИК KP.RU