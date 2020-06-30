2020-06-30T10:56:52+03:00
Общество

В Комсомольске делают безопасные дороги

Привести в порядок собираются 20 улиц
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Комсомольске делают безопасные дорогиВ Комсомольске делают безопасные дорогиФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
Изменить размер текста:

В Комсомольске обустраивают дороги в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дроги». Работа идет по плану. В этом году собираются привести в порядок 20 улиц, общей площадью более 293 тысяч квадратных метров.

- Работы уже идут на пяти объектах. Среди них проспект Мира, улицы Орджоникидзе, Вокзальная, Красногвардейская и Копровая. На сегодняшний день уложили асфальт на улицах Уральская, Севастопольская, Северное шоссе (от ул. Павловского до ул. Лазо), Сидоренко, Гагарина (от Магистрального шоссе до ул. Юбилейная), переулке Дворцовый и на проспекте Победы, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Подрядчики также укладывают асфальт на улицах Копровая, Базовая, Орджоникидзе, и на проспектах Мира и Московский. В планах охватить работой Северное шоссе на участке от ТЭЦ-3 до улицы Байкальская. Напомним, готовые работы принимают в том числе и члены Общественного совета Комсомольска-на-Амуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24