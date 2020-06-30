Россельхозбанк будет давать кэшбэк продуктами хабаровских фермеров

30 Июнь 2020 2020-06-30T11:01:41+03:00

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Специально к своему 20-летию АО «Россельхозбанк» запускает проект «Сей добро» и расширяет свою программу лояльности «Урожай» за счет возможности покупать фермерскую продукцию за баллы, начисленные по карточным транзакциям. Проект объединяет город и село, предоставляя розничным клиентам Банка возможность получать свежие продукты, а российским фермерам – дополнительный канал сбыта в условиях ограниченного спроса.

В настоящее время держателями карт РСХБ в Хабаровском крае являются более 40 тысяч клиентов. Все они, подключив программу лояльности, смогут приобретать на свой кэшбэк фермерские продукты. Существенным плюсом программы является то, что сертификаты можно приобрести не только за баллы, но и доплатив деньгами. Для покупки сертификата необходим как минимум 1 бонусный балл.

Воспользоваться такой возможностью просто. С помощью любой из систем дистанционного банковского обслуживания (интернет или мобильный банк) клиент из программы лояльности попадает на бонусную витрину, где может обменять накопленные баллы на продуктовый сертификат различного номинала. Сертификаты на бонусной витрине «Урожай» уже доступны.

Далее счастливый обладатель переходит на специальный сайт с каталогом фермеров www.svoebrand.ru, где может выбрать участника проекта в своем регионе. Карточка каждого фермера имеет описание его продукции и контактную информацию для связи. Для того, чтобы сделать покупку за баллы достаточно назвать фермеру номер своего сертификата. Фермер после предъявления номера такого активированного сертификата получит деньги от Банка на свой счет. Условия доставки оговариваются напрямую фермером и обладателем сертификата.

Предложить свою продукцию клиентам РСХБ может любой фермер, зарегистрировавшись на портале svoe.mgc-loyalty.ru. Вся информация по работе с системой, взаиморасчетам с Банком, взаимодействию с клиентами после регистрации будет доступна в личном кабинете фермера. При регистрации предприниматель автоматически становится участником большого проекта РСХБ «СВОЁ».

- Россельхозбанк уже 20 лет находится на страже продовольственной безопасности нашей страны, помогает бизнесу в сфере АПК, как крупным игрокам, так и совсем небольшим фермерским хозяйствам. В это непростое время свой день рождения Банк отпразднует, продолжая заботиться о сельском хозяйстве и всех, кто работает в этой важной отрасли. Фермеры для Банка – свои люди. Как и каждый из частных клиентов. Наше желание – познакомить их, объединив в рамках проекта «Сей добро», – отметил директор Хабаровского регионального филиала Алексей Белокопытов.

- Возможность сбывать свою продукцию в программе лояльности «Урожай» – это эффективный инструмент поддержки для фермеров. Это замечательно, что Россельхозбанк одновременно уделяет большое внимание развитию дистанционного обслуживания и поддержке фермерского движения. Уверена, программа «Сей добро» окажется взаимовыгодным проектом для всех его участников, – прокомментировала Оксана Арьянкина, глава крестьянско-фермерского хозяйства и председатель сельскохозяйственного кооператива.