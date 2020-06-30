В Хабаровском крае деньгами наградят лучших учителей

30 Июнь 2020 2020-06-30T11:30:40+03:00

Отличники сферы образования получат премии в 200 тысяч рублей

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В Хабаровском крае денежными премиями наградят лучших учителей. Предполагается, что отметят достижения девяти педагогов. Участвовали в конкурсе на присуждение премий 24 соискателя. Это учителя из семи муниципальных образований и трех краевых образовательных организаций.

- Каждую кандидатуру рассматривала конкурсная комиссия. Для отбора использовали рейтинг участников конкурса. Среди победителей педагоги из Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска, Амурского, Николаевского районов. Также в список попали представители краевого центра образования и школы № 1 Комсомольска-на-Амуре, - рассказали в региональном минобрнауки.

Сумма денежной премии составит 200 тысяч рублей. Заслуженные награды вручит педагогам губернатор Хабаровского края на приеме, посвященном Международному Дню учителя. Информацию о победителях конкурса опубликовали на сайте Хабаровского краевого института развития образования.

ИСТОЧНИК KP.RU