2020-06-30T11:52:08+03:00
Общество

Хабаровские старшеклассники ждут разрешения на работу

Трудовая вахта начнется, как только Роспотребнадзор даст добро
Александр ШТААЛЬ
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Хабаровские старшеклассники ждут разрешения на работуХабаровские старшеклассники ждут разрешения на работуФото: Администрация Хабаровска
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Хабаровские старшеклассники ждут, когда же они смогут поработать. По плану, трудовая вахта должна была начаться 6 июля. Теперь все зависит от того, даст ли добро Роспотребнадзор. Рекомендации специалистов ведомства должны поступить в городскую администрацию в ближайшее время.

- Если работать разрешат, то за дело возьмутся одна тысяча 947 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Основная часть несовершеннолетних – это дети из семей, находящихся в социально опасном положении или состоящих на учете в органах ПДН, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, из-за коронавируса отменили первую трудовую смену. Ребят распределил на вторую и третью смены. Уже сформировали 129 отрядов, сделали необходимый запас мачок и перчаток для детей. За свою работу юные хабаровчане получат зарплату. Ее размер остался на уровне прошлого года – три тысячи 300 рублей за 18 дней смены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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