2020-06-30T14:54:39+03:00
Доступное жилье

ВТБ увеличивает сумму кредита ипотеки для жителей Хабаровского края

По программе «Ипотека с господдержкой» ставка при покупке жилья в новостройке составит 6,5%
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
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С 30 июня ВТБ первым из банков увеличил размер максимальной возможной суммы кредита по программе «Ипотека с господдержкой 2020» до шести миллионов рублей. Как уточнили в пресс-службе банка, клиенты в регионах смогут оформить кредит ипотеку под 6,5 процента на покупку жилья на первичном рынке. В Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленобласти сумма кредита увеличена до 12 миллионов рублей.

«Ипотека с господдержкой 2020», отмечают в банке, пользуется высоким спросом клиентов – по ней заключено более 14 тыс. сделок на сумму свыше 39 млрд рублей. По новым условиям банк принимает заявки, заключает договоры и выдает кредиты под 6,5% с 30 июня.

Первый взнос в рамках программы ранее был снижен с 20 до 15 процентов. С полными условиями «Ипотеки с господдержкой 2020» можно ознакомиться на сайте ВТБ.

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