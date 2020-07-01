1 Июль 2020 2020-06-30T15:22:30+03:00

Обстановка в Хабаровском крае на 1 июля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

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Сегодня, 1 июля, в Хабаровске кратковременный дождь, температура ночью от +15ºС до +17ºС, днем +25 +27, ветер северо-восточный 8-13 м/с. На юге края местами кратковременные дожди, местами грозы, температура ночью +11 +16, днем +23 +30, ветер северо-восточный 5-10 м/с. В центральных районах местами кратковременные дожди, местами грозы, температура ночью +10 +16, днем +16 +30, ветер северный, северо-восточный 4-14 м/с. На севере края местами небольшие дожди, температура ночью +4 +13, днем +11 +22, ветер северный, северо-восточный 4-11 м/с, порывы на побережье 15-20 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 9 до 18 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По данным регионального минздрава, на вечер 30 июня в крае зарегистрировали четыре тысячи 221 случай заражения коронавирусом. Из них излечились две тысячи 161 человек, скончались 29.

ИСТОЧНИК KP.RU