1 Июль 2020 2020-07-01T03:29:29+03:00

Пострадавшим от паводков в ЕАО выдали больше шести миллионов рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Еврейской автономии пострадавшие от паводка 2019 года получили деньги. Людям перевели в общей сложности больше шести миллионов рублей. Выплаты получили 972 гражданина. Такие данные озвучили в региональном правительстве.

Сумму распределили следующим образом: 341 человек получил по 10 тысяч рублей, 30 человек - по 50 тысяч рублей, семь человек - по 100 тысяч рублей.

На сегодняшний день производят единовременные выплаты пострадавшим в результате прохождения грозового фронта, сопровождавшегося сильным ветром, градом и дождем. Деньги уже получили 10 человек. Среди них владельцы домов, на которых осадки повредили более 50 процентов кровли. Выплаты в 50 тысяч рублей перевели 10 гражданам.

Отметим также, что выплаты получат хозяева домов в Николаевке, пострадавшие от града. Деньги перечисляют по мере поступления заявлений и отработки документов.

ИСТОЧНИК KP.RU