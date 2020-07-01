Лодки и денег не досчитался комсомольчанин после гостя

1 Июль 2020 2020-07-01T03:28:44+03:00

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Резиновой лодки и денег не досчитался комсомольчанин после визита гостя. Мужчина обратился в полицию и попросил разобраться в ситуации. Он уверял, что пропажу обнаружил после ухода своего приятеля. Ущерб пострадавшая сторона оценила в 19 тысяч рублей.

- По заявлению провели проверку и выяснили, что к исчезновению имущества и денег может быть причастен 43-летний мужчина. Его уже задержали. Сам фигурант рассказал, что забрал из шкатулки 17 тысяч рублей и лодку, пока хозяин отсутствовал в доме, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Деньги подозреваемый потратил по своему усмотрению, а лодкой хотел пользоваться сам. В отношении него возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража». Максимально возможным наказанием для него может быть лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU