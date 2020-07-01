2020-07-01T05:00:04+03:00
Общество

В Комсомольске-на-Амуре ремонтируют дворы

Работы развернули на 22 объектах
Александр ШТААЛЬ
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В Комсомольске-на-Амуре ремонтируют дворыВ Комсомольске-на-Амуре ремонтируют дворыФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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В Комсомольске-на-Амуре ремонтируют дворы. Работы уже развернули на 22 объектах. В планах привести в порядок 50 дворов. Это самый большой показатель за последние три года.

- В бывшем военном городке микрорайона «Таежный» благоустраивают восемь дворовых территорий. На них выделили более 30 миллионов рублей. Работы должны быть завершены к середине сентября, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что мэр Города юности поручил управляющей копании заставить подрядчика исполнить гарантийные обязательства, так как после ремонта в 2019 году местные жители нашли ряд недочетов. Кроме того, у школы собираются установить «лежачих полицейских».

Побывал глава города и на улице Дзержинского. Здесь остро встала проблема плохого согласования управляющей компании плана ремонта двора с жителями. Договорились, что УК учтет все замечания жильцов-собственников, а жители будут активно участвовать в контроле за ходом работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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