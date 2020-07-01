2020-07-01T05:38:49+03:00
Общество

Родители в Хабаровском крае повторно получают по 10 тысяч рублей

Смс-оповещения о поступлениях пришли ранним утром
Александр ШТААЛЬ
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Родители в Хабаровском крае повторно получают по 10 тысяч рублейРодители в Хабаровском крае повторно получают по 10 тысяч рублейФото: Олег ЗОЛОТО
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Родители в Хабаровском крае повторно получают по 10 тысяч рублей. Смс-оповещения пришли сегодня утром, 1 июля. Напомним, перечисление денег проходит в беззаявительной форме.

- Пенсионный фонд оформит и перечислит деньги на основе ранее принятых решений о предоставлении единовременной выплаты в 10 тысяч рублей. По вопросам, связанным с выплатами на детей от трех до 16 лет, родители, как и раньше, могут воспользоваться электронным сервисом online.pfrf.ru, - рассказали в пресс-службе отделения ПФР по Хабаровскому краю.

Родители и опекуны, которые пока не обращались за выплатами, получат 10 тысяч рублей после подачи заявления электронно. Прием заявок будет длиться больше трех месяцев - до 30 сентября включительно. Никаких дополнительных документов представлять не нужно.

Напомним, первые выплаты начали поступать на счета родителей в начале июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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