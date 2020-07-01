В Комсомольске-на-Амуре участие в голосовании по поправкам в Конституцию уже приняло более 60% жителей

1 Июль 2020 2020-07-01T05:38:04+03:00

В Комсомольске-на-Амуре участие в голосовании по поправкам в Конституцию уже приняло более шестидесяти процентов жителей Фото: Ольга КИВА

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Голосование по поправкам в Основной Закон страны вышло на финишную прямую. По состоянию на десять часов утра 1 июля 2020 года явка избирателей в Комсомольском муниципальном районе составила 65, 21 процента от зарегистрированного количества избирателей. Всего, по предварительным данным, в голосовании приняло участие 11373 человека.

Избирательные участки сегодня будут работать до восьми часов вечера. На всех участках приняты беспрецедентные меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Все члены избирательных комиссий прошли тестирование на коронавирус. Проводится термометрия, все участки имеют достаточный запас средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств.

ИСТОЧНИК KP.RU