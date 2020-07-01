Хабаровчанка без паспорта попыталась проголосовать в Железнодорожном районе
Хабаровчанка без паспорта попыталась проголосовать в Железнодорожном районе. Женщина заявила, что документ утрачен, а получить новый она не успела. Нарушение зафиксировали на одном из избирательных участков краевой столицы.
- На избирательный участок пришла женщина, которая не смогла предоставить документ, удостоверяющий личность, - рассказал председатель краевой избирательной комиссии Геннадий Накушнов. - По ее словам, паспорт был утрачен, а восстановить его она не успела.
Горожанка настойчиво желала исполнить свой гражданский долг. Однако, исходя из требований избирательного законодательства, без предъявления паспорта сделать это нельзя. Женщине рекомендовали обратиться в федеральную миграционную службу для получения временного удостоверения личности.
Напомним, сегодня в России проходит единый день голосования по вопросу принятия поправок к Конституции.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Голосование по поправкам в Конституцию 1 июля 2020 года»