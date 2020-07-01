2020-07-01T09:05:07+03:00
Общество

Хабаровчанка без паспорта попыталась проголосовать в Железнодорожном районе

Женщина заявила, что документ утрачен, а получить новый она не успела
Евгения МОЛОТОВА
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Хабаровчанка без паспорта попыталась проголосовать в Железнодорожном районеХабаровчанка без паспорта попыталась проголосовать в Железнодорожном районеФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
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Хабаровчанка без паспорта попыталась проголосовать в Железнодорожном районе. Женщина заявила, что документ утрачен, а получить новый она не успела. Нарушение зафиксировали на одном из избирательных участков краевой столицы.

- На избирательный участок пришла женщина, которая не смогла предоставить документ, удостоверяющий личность, - рассказал председатель краевой избирательной комиссии Геннадий Накушнов. - По ее словам, паспорт был утрачен, а восстановить его она не успела.

Горожанка настойчиво желала исполнить свой гражданский долг. Однако, исходя из требований избирательного законодательства, без предъявления паспорта сделать это нельзя. Женщине рекомендовали обратиться в федеральную миграционную службу для получения временного удостоверения личности.

Напомним, сегодня в России проходит единый день голосования по вопросу принятия поправок к Конституции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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