2020-07-01T09:02:21+03:00
Общество

Почти треть хабаровчан выразили свое отношение к поправкам в Конституцию

Жители краевой столицы идут на избирательные участки
Евгения МОЛОТОВА
Поделиться:
Почти треть хабаровчан выразили свое отношение к поправкам в КонституциюПочти треть хабаровчан выразили свое отношение к поправкам в КонституциюФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Почти сто сорок тысяч жителей Хабаровска посетили избирательные участки к часу дня 1 июля. Это 31,81% от общего числа зарегистрированных избирателей. Существенных нарушений за это время не выявлено.

- Для меня это вопрос принципиальный, - поделился с корреспондентом «КП» - Хабаровск» один из посетителей избирательного участка. - Мои родители проголосовали на дому, а я пришел на участок, потому что хочу принимать участие в жизни своей страны. И, считаю, так должен сделать каждый сознательный гражданин.

На участках приняты все необходимые меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Пришедшим выдают маски, перчатки, одноразовые ручки, а сами помещения проходят периодическую дезинфекцию. Сотрудники участковых избирательных комиссий прошли тестирование на коронавирусную инфекцию нового типа. В ходе тестирования заболевание было выявлено у 120 человек, их оперативно заменили. Всего же тестирование прошло более пяти тысяч сотрудников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Голосование по поправкам в Конституцию 1 июля 2020 года»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Явка в СИЗО Хабаровска составила 100 процентов
В Комсомольске мать наказали за прогулку ребенка по железной дороге
В ЕАО продолжают электрифицировать кордоны «тигриного» заповедника
Хабаровские кадеты помолились перед ЕГЭ
Почти треть хабаровчан выразили свое отношение к поправкам в Конституцию
Хабаровчанка без паспорта попыталась проголосовать в Железнодорожном районе
В Комсомольске-на-Амуре участие в голосовании по поправкам в Конституцию уже приняло более 60% жителей
Родители в Хабаровском крае повторно получают по 10 тысяч рублей
В Комсомольске-на-Амуре ремонтируют дворы
Лодки и денег не досчитался комсомольчанин после гостя
Пострадавшим от паводков в ЕАО выдали больше шести миллионов рублей
Обстановка в Хабаровском крае на 1 июля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон