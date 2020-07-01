Почти треть хабаровчан выразили свое отношение к поправкам в Конституцию

1 Июль 2020 2020-07-01T09:02:21+03:00

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Почти сто сорок тысяч жителей Хабаровска посетили избирательные участки к часу дня 1 июля. Это 31,81% от общего числа зарегистрированных избирателей. Существенных нарушений за это время не выявлено.

- Для меня это вопрос принципиальный, - поделился с корреспондентом «КП» - Хабаровск» один из посетителей избирательного участка. - Мои родители проголосовали на дому, а я пришел на участок, потому что хочу принимать участие в жизни своей страны. И, считаю, так должен сделать каждый сознательный гражданин.

На участках приняты все необходимые меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Пришедшим выдают маски, перчатки, одноразовые ручки, а сами помещения проходят периодическую дезинфекцию. Сотрудники участковых избирательных комиссий прошли тестирование на коронавирусную инфекцию нового типа. В ходе тестирования заболевание было выявлено у 120 человек, их оперативно заменили. Всего же тестирование прошло более пяти тысяч сотрудников.

ИСТОЧНИК KP.RU