2020-07-01T08:57:49+03:00
Общество

В ЕАО продолжают электрифицировать кордоны «тигриного» заповедника

Это поможет эффективнее изучать и охранять редкого хищника
Александр ШТААЛЬ
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В ЕАО продолжают электрифицировать кордоны «тигриного» заповедника ФОТО: Заповедник "Бастак"В ЕАО продолжают электрифицировать кордоны «тигриного» заповедника ФОТО: Заповедник "Бастак"
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В ЕАО продолжают электрифицировать кордоны «тигриного» заповедника «Бастак». Это поможет эффективно охранять и изучать редкого хищника. Напомним, на особо охраняемой территории реализуют уникальный проект реинтродукции амурского тигра в границах исторического ареала.

- Электрооборудование на солнечной генерации смонтировали на кордоне «39-й километр». Смонтировали электроразводку по всем основным строениям, установили прожекторы уличного освещения. В планах провести такую же работу на кордоне, располагающемся неподалеку от побережья Амура, - рассказал Дмитрий Стяжкин, менеджер природоохранных проектов Центра «Амурский тигр» в Хабаровском крае.

К слову, на кордоне «39-й километр» базируются оперативные группы заповедника и сотрудники научного отдела. Приезжают сюда и ученые из других организаций ради исследований на территории. Неподалеку от кордона обустраивают экологическую тропу «Тигриная». Монтаж постоянного электроснабжения будет хорошим подспорьем в развитии инфраструктуры заповедника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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