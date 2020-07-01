2020-07-01T08:56:35+03:00
Общество

Хабаровские кадеты помолились перед ЕГЭ

Эту традицию соблюдают уже четвертый год
Александр ШТААЛЬ
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Хабаровские кадеты помолились перед ЕГЭХабаровские кадеты помолились перед ЕГЭФото: Хабаровская епархия
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Хабаровские кадеты школы №1 имени Ф.Ф. Ушакова помолились перед сдачей ЕГЭ. В храме святого благоверного князя Даниила Московского 29 июня 2020 года собрались 23 выпускника и иерей Василий Диденко, который совершил молебен.

- Эта церемония стала своего рода традицией, которую соблюдают уже четвертый год. Для ребят под сводами храма звучат слова молитвы, напутствия и пожелания успешной сдачи ЕГЭ. Это помогает выпускникам подготовиться к сдаче единого госэкзамена, - сказал Григорий Борщаговский, директор кадетской школы.

Отметим также, что ученики кадетской школы - лидеры во всех церковных проектах. Например, таких, как «Марафон хоров», «Спецназ России», «Пасха Победы». К слову, в январе этого года в храме святого благоверного князя Александра Невского появилась икона кисти хабаровских художников Владимира и Веры Евтушенко. Образ Николая угодника и Спиридона Тримифунтского написан на пожертвования кадетов, которые в этом году выпускаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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