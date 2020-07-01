2020-07-01T09:28:26+03:00
Общество

В Комсомольске мать наказали за прогулку ребенка по железной дороге

Женщина шла рядом с несовершеннолетним, но не думала об опасности
Александр ШТААЛЬ
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В Комсомольске мать наказали за прогулку ребенка по железной дорогеВ Комсомольске мать наказали за прогулку ребенка по железной дорогеФото: УТ МВД России по ДФО
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В Комсомольске -на- Амуре мать наказали за прогулку ребенка по железной дороге. Женщина и ее отпрыск шли по путям, при этом родительница не думала о том, какой опасности подвергает свою жизнь и жизнь шестилетнего ребенка.

- Нарушительницу выявили во время профилактического рейда. Горожанка находилась на путях, проходящих через город рядом с одним из торговых центров, - рассказали в пресс- службе УТ МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с нарушителями профилактическую беседу и объяснили им, что железная дорога представляет опасность даже в отсутствии поезда. Переходить ее можно только в специально обустроенных для этого местах. Кроме того, родительницу привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Родителей убедительно просят заботиться о жизни и здоровье своих детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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