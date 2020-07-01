Явка в СИЗО Хабаровска составила 100 процентов
Сегодня, 1 июля, основной и последний день, когда граждане России могут высказать свое мнение по поправкам, предложенным в Конституцию. Право это предоставлено всем совершеннолетним россиянам, включая и тех, кто находится в местах лишения или ограничения свободы.
В СИЗО-1 Хабаровска также был организован участок для голосования. Как сообщила председатель Общественной палаты Хабаровского края Галина Кононенко, к 15 часам 1 июля явка на участок в следственном изоляторе составила сто процентов.
- Проголосовали 1088 человек. Принуждений со стороны администрации СИЗО, каких-либо иных нарушений процедуры мы не отметили. Все прошло в штатном режиме, - отметила Галина Анатольевна.
Напомним, что на 15 часов 1 июля средняя явка по Хабаровскому краю составила 38,45%.
ИСТОЧНИК KP.RU
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