2020-07-01T09:43:48+03:00
Общество

Явка в СИЗО Хабаровска составила 100 процентов

В Общественной палате Хабаровского края отметили, что жалоб со стороны подследственных не поступало
Ксения ТУРТЫГИНА
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В учреждениях уголовно-исполнительной системы голосование идет гораздо активнее, чем на волеВ учреждениях уголовно-исполнительной системы голосование идет гораздо активнее, чем на волеФото: Ксения ТУРТЫГИНА
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Сегодня, 1 июля, основной и последний день, когда граждане России могут высказать свое мнение по поправкам, предложенным в Конституцию. Право это предоставлено всем совершеннолетним россиянам, включая и тех, кто находится в местах лишения или ограничения свободы.

В СИЗО-1 Хабаровска также был организован участок для голосования. Как сообщила председатель Общественной палаты Хабаровского края Галина Кононенко, к 15 часам 1 июля явка на участок в следственном изоляторе составила сто процентов.

- Проголосовали 1088 человек. Принуждений со стороны администрации СИЗО, каких-либо иных нарушений процедуры мы не отметили. Все прошло в штатном режиме, - отметила Галина Анатольевна.

Напомним, что на 15 часов 1 июля средняя явка по Хабаровскому краю составила 38,45%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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