2020-07-01T10:14:46+03:00
Происшествия

Бывшего диспетчера в Хабаровске осудили за взятки

Фигуранта условно лишили свободы и обязали оплатить штраф
Александр ШТААЛЬ
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Бывшего диспетчера в Хабаровске осудили за взяткиБывшего диспетчера в Хабаровске осудили за взяткиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Бывшего диспетчера в Хабаровске осудили за взятки. Из материалов уголовного дела следует, что работнику железнодорожной станции «Хабаровск-2» предъявляли обвинение в получении взятки в значительном размере и получении взятки в размере, не превышающем 10 тысяч рублей.

- В период с 2016-2018 годы подсудимый получил взятку от представителя коммерческой организации. Сумма составляла 36 тысяч 200 рублей. Деньги мужчина взял в качестве вознаграждения за услугу – ускоренную подачу на железнодорожные пути и уборку железнодорожных вагонов, используемых компанией, - прокомментировали в ДВСУТ СК России.

Также в период с 2018-2019 годы осужденный взял пять с половиной тысяч рублей и с 2017-2019 годы – девять тысяч 100 рублей за аналогичные услуги от представителей коммерческих организаций. Суд признал фигуранта виновным и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также ему нужно будет оплатить штраф в размере 72 тысячи 400 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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