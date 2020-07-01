1 Июль 2020 2020-07-01T10:13:50+03:00

В Хабаровске из горячего коттеджа вынесли шесть баллонов с газом Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

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В Хабаровске из горячего двухэтажного коттеджа вынесли шесть баллонов с газом. Пожар случился в ночь на 1 июля на улице Шефская. Очевидцы сообщили о нем на центральный пульт пожарной связи гарнизона пожарно-спасательной службы. Подмога отправилась на место происшествия по повышенному номеру.

- По прибытии огнеборцы установили, что возгорание случилось в отдельно стоящем двухэтажном доме. Пламенем была объята кровля, огонь распространялся на дворовую постройку площадью. В течение получаса удалось остановить распространение огня. Из здания вынесли шесть газовых баллонов, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

До приезда пожарных постройку покинули 15 человек. Во время происшествия никто из людей не пострадал. Известно, что пламя повредило помещения общей площадью 200 квадратных метра. Обстоятельства и причины случившегося установят сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU