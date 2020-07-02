2020-07-01T15:36:59+03:00
Общество

Обстановка в Хабаровском крае на 2 июля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон

Местами ожидаются дожди
Александр ШТААЛЬ
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Обстановка в Хабаровском крае на 2 июля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фонОбстановка в Хабаровском крае на 2 июля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фонФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
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Сегодня, 2 июля в Хабаровске возможен небольшой дождь, температура ночью +13 +15, днем +21 +23, ветер северный 7-12 м/с. На юге края местами кратковременные дожди, местами грозы, температура ночью +11 +16, днем +21 +27, ветер северо-восточный 5-10 м/с. В центральных районах местами кратковременные дожди, местами грозы, температура ночью +10 +16, днем +16 +30, ветер северный, северо-восточный 4-12 м/с. На севере региона местами небольшие дожди, температура ночью +4 +13, днем +11 +22, ветер северный, северо-восточный 4-11 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 9 до 18 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По данным регионального минздрава, в крае зафиксировали в общей сложности четыре тысячи 300 случаев заражения коронавирусом. Из них вылечившихся две тысячи 182 человека, скончавшихся 29.

ИСТОЧНИК KP.RU

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