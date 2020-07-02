2020-07-02T04:40:31+03:00
Общество

В ЕАО озвучили предварительные итоги голосования по поправкам к Конституции

Свое мнение выразили больше 88 тысяч жителей области
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В ЕАО озвучили предварительные итоги голосования по поправкам к КонституцииВ ЕАО озвучили предварительные итоги голосования по поправкам к КонституцииФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

В ЕАО озвучили предварительные итоги голосования по поправкам к Конституции. Все 183 участка для голосования закрылись в регионе 1 июля в 20:00 по местному времени. По предварительным данным, за два часа до их закрытия средняя явка по региону составляла 69,94 процента.

- Из почти 126 тысяч избирателей свое мнение насчет поправок в Конституцию РФ выразили больше 88 тысяч человек. При этом самыми активными оказались жители Смидовичского района. Чуть больше 82 процентов населения выбирали между вариантами «Да» и «Нет», - рассказали в отделе анализа, мониторинга и взаимодействия со СМИ управления по внутренней политике области.

В Октябрьском районе в голосовании участвовали 78,78 процента избирателей, то есть около пяти тысяч 800 человек, в Ленинском - 72,75 процента, то есть более девяти с половиной тысяч человек, в Биробиджанском - 71,1 процент, то есть свыше шести с половиной тысяч человек. В Биробиджане, по данным на 1 июля 18:00, проголосовали 64,13 процента горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Голосование по поправкам в Конституцию 1 июля 2020 года»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хабаровском крае новый министр информационных технологий и связи
В Еврейской автономии подвели предварительные итоги голосования по поправкам к Конституции
В Хабаровске ищут место для памятной доски руководителю КНДР Ким Чен Иру
В Хабаровском крае подвели предварительные итоги голосования
Обстановка в Хабаровске 2 июля 2020 года: пробки на дорогах, отключения воды
Машина после столкновения оказалась на рельсах в Хабаровске
В ЕАО озвучили предварительные итоги голосования по поправкам к Конституции
Биробиджанец продавал наркотики за криптовалюту
Обстановка в Хабаровском крае на 2 июля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
В Хабаровске из горячего коттеджа вынесли шесть баллонов с газом
Бывшего диспетчера в Хабаровске осудили за взятки
Явка в СИЗО Хабаровска составила 100 процентов
В Комсомольске мать наказали за прогулку ребенка по железной дороге
В ЕАО продолжают электрифицировать кордоны «тигриного» заповедника
Хабаровские кадеты помолились перед ЕГЭ
Почти треть хабаровчан выразили свое отношение к поправкам в Конституцию
Хабаровчанка без паспорта попыталась проголосовать в Железнодорожном районе
В Комсомольске-на-Амуре участие в голосовании по поправкам в Конституцию уже приняло более 60% жителей
Родители в Хабаровском крае повторно получают по 10 тысяч рублей
В Комсомольске-на-Амуре ремонтируют дворы
Лодки и денег не досчитался комсомольчанин после гостя
Пострадавшим от паводков в ЕАО выдали больше шести миллионов рублей
Обстановка в Хабаровском крае на 1 июля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон