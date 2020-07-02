2 Июль 2020 2020-07-02T04:40:31+03:00

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В ЕАО озвучили предварительные итоги голосования по поправкам к Конституции. Все 183 участка для голосования закрылись в регионе 1 июля в 20:00 по местному времени. По предварительным данным, за два часа до их закрытия средняя явка по региону составляла 69,94 процента.

- Из почти 126 тысяч избирателей свое мнение насчет поправок в Конституцию РФ выразили больше 88 тысяч человек. При этом самыми активными оказались жители Смидовичского района. Чуть больше 82 процентов населения выбирали между вариантами «Да» и «Нет», - рассказали в отделе анализа, мониторинга и взаимодействия со СМИ управления по внутренней политике области.

В Октябрьском районе в голосовании участвовали 78,78 процента избирателей, то есть около пяти тысяч 800 человек, в Ленинском - 72,75 процента, то есть более девяти с половиной тысяч человек, в Биробиджанском - 71,1 процент, то есть свыше шести с половиной тысяч человек. В Биробиджане, по данным на 1 июля 18:00, проголосовали 64,13 процента горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU