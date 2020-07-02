2 Июль 2020 2020-07-02T04:38:12+03:00

Обстановка в Хабаровске 2 июля 2020 года: пробки на дорогах, отключения воды Фото: Администрация Хабаровска

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В Хабаровске, по состоянию на семь часов утра 2 июля, не зафиксировали отключений холодной воды. Также без горячего водоснабжения остались жильцы дома №114 по улице Фрунзе.

- В городе не работают 111 лифтов. За минувшие сутки с городских улиц собрали и вывезли 45 кубометров мусора, - рассказали в городской администрации.

Также за минувшие сутки случилось 17 дорожных происшествий, шесть возгораний. По номеру «03» скорую помощь горожане вызывали 777 раз.

Сегодня в городе проведут дорожные работы на улицах Краснореченская, Муравьева-Амурского, Арсеньева, Николаевская, Карла Маркса, Салтыкова-Щедрина, Шелеста, Знаменщикова, Смены, Синельникова, Южная, Нагорная, Узловая и Истомина. Также дорожники будут работать на переулках Зеленоборский и Ленинградский. Водителей и пешеходов просят скорректировать маршруты своего движения.

ИСТОЧНИК KP.RU