2 Июль 2020 2020-07-02T04:37:26+03:00

В крайизбиркоме отметили, что это была очень спокойная кампания

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В Хабаровском крае подвели предварительные итоги голосования по поправкам к Конституции. Напомним, отдать свой голос можно было в течение недели, основным днем голосования была среда, 1 июля. Вчера же, после 20:00 члены избирательных комиссий начали подсчет голосов.

Отметим также, что по данным на 18 часов вечера 2020 года явка в регионе составила 41,68 процента. При этом в крайизбиркоме отмечают, что это была довольно спокойная кампания. Низкой была явка в Советско-Гаванском районе.

Предварительные данные по голосованиюФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Напомним, что официальные итоги голосования в Хабаровском крае крайизбирком подведет 3 июля. По предварительным данным, всего в голосовании участвовали 44,24 процента избирателей, то есть 435 тысяч 944 человека из 985 тысяч 430 человек. За вариант «Да» проголосовали 62,28 процента, за вариант «Нет» - 36,64 процента.

ИСТОЧНИК KP.RU