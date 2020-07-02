2 Июль 2020 2020-07-02T04:36:14+03:00

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В Хабаровске ищут место для памятной доски руководителю КНДР Ким Чен Иру. Ее установят на территории парка имени Н.Н. Муравьева-Амурского, но где именно - пока не решили.

Первый официальный визит руководителя Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ира в Российскую Федерацию состоялся в 2001 году. Гость пребывал в стране с 26 июля по 18 августа, 4 августа в Москве он встретился с президентом России Владимиром Путиным. Тогда достигли договоренности «содействовать формированию новой справедливой системы мироустройства, основанной на приоритете права, принципах равноправия, взаимного уважения, взаимовыгодного сотрудничества в интересах сохранения глобальной стабильности».

- В Хабаровск руководитель КНДР прибыл 17 августа 2001 года. В честь этого события и решили установить памятную доску. Горожан просят помочь в выборе места. Для этого нужно проголосовать за один из вариантов, опубликованных по ссылке. Голосование продлится до 10 июля, - рассказали в краевом минкультуры.

ИСТОЧНИК KP.RU