2 Июль 2020 2020-07-02T05:43:01+03:00

В Еврейской автономии подвели предварительные итоги голосования по поправкам к Конституции Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

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В Еврейской автономной области провели предварительные итоги голосования по поправкам к Конституции. Выбор сделали 90 тысяч 853 человека, то есть 72,11 процента от общего числа избирателей.

- Активнее всего были жители Смидовичского района (84,02 процента). В Октябрьском районе проголосовали 80,03 процента избирателей, в Биробиджанском - 76,99 процента, в Ленинском - 75,67 процента, в Облученском - 71,35 процента, в городе Биробиджане - 65,74 процента, - рассказали в пресс- службе правительстве Еврейской автономной области.

Сообщается, что в графе «Да» поставили отметку более 70 тысяч 200 человек, то есть 77,3 процента голосовавших. Напомним, в Хабаровском крае в графе «Да» отметки поставили 62,28 процента голосовавших. Всего в голосовании участвовали 435 тысяч 944 жителя края из 985 тысяч 430.

ИСТОЧНИК KP.RU