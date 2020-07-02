2020-07-02T05:42:01+03:00
Общество

В Хабаровском крае новый министр информационных технологий и связи

Ведомство возглавил Алексей Гусев
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае новый министр информационных технологий и связиВ Хабаровском крае новый министр информационных технологий и связиФото: Правительство Хабаровского края
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В министерстве информационных технологий и связи новый глава. Ведомство возглавил Алексей Гусев. Распоряжение о его назначении подписал накануне губернатор Сергей Фургал. Об этом сообщили в пресс-службе правительства края.

Для справки: Алексей Гусев родился 15 апреля 1972 года в Кемеровской области. Учился в Кемеровском высшем военном командном училище связи имени маршала войск связи И.Т. Пересыпкина Окончил учебное заведение в 1993 году. Пять лет служил в Вооруженных силах России, с 2001 года работал на предприятиях и в коммерческих структурах в сфере связи и телекоммуникаций. В правительстве края работает с апреля 2020 года, ранее исполнял обязанности министра информационных технологий и связи.

Напомни, в начале июня стало известно о другом назначении – пост министра инвестиционного развития и предпринимательства края занял Максим Тарасов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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