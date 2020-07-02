2020-07-02T06:24:05+03:00
Общество

Избиратель с подозрением на коронавирус пришел голосовать в Хабаровске

После него помещение закрыли и вызвали дезинфекторов
Александр ШТААЛЬ
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Избиратель с подозрением на коронавирусом пришел голосовать в ХабаровскеИзбиратель с подозрением на коронавирусом пришел голосовать в ХабаровскеФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
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В Хабаровске во время голосования случился казус - на избирательный участок пришел гражданин, который обязан был находиться на самоизоляции. Горожанин официально числился в списках Роспотребнадзора как контактировавший с зараженными коронавирусом. Тем не менее он решил во что бы то ни стало пойти и проголосовать.

По информации, предоставленной Геннадием Накушновым, председателем избирательной комиссии Хабаровского края, инцидент случился на одном из участков Краснофлотского района. Списки Роспотребнадзора были на каждом избирательном участке. При проверке документов гражданина нашли в этом перечне.

Мужчину срочно завернули в дезинфицирующий халат, отвели в отдельное помещение, где он и проголосовал. Потом его отправили домой, а информацию об инциденте передали в правоохранительные органы, так как он нарушил предписанный режим самоизоляции. После его визита помещение закрыли, опечатали и вызвали дезинфекторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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