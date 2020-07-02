2020-07-02T08:44:42+03:00
Общество

Все детские сады получили паспорта готовности перед новым учебным годом

Также проверку прошла половина школ в городе
Александр ШТААЛЬ
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Все детские сады получили паспорта готовности перед новым учебным годомВсе детские сады получили паспорта готовности перед новым учебным годомФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске продолжаются проверки в образовательных учреждениях перед новым учебным годом. На сегодняшний день паспорта готовности получили все детские сады и половина школ города.

- Напомним, в 2020 году на текущий и капитальный ремонты образовательных учреждений выделили из бюджета 155,7 миллиона рублей. Работы по приведению в порядок и оснащению детских образовательных учреждений завершатся в конце июля. В этом году из-за пандемии раньше начали ремонт, так как детей отправили на домашнюю самоизоляцию, - рассказали в городской администрации.

Пока еще во многих школах, лицеях и гимназиях строители обновляют кабинеты, красят лестничные марши и батареи, меняют окна и светильники, чинят элеваторные узлы. Кроме того, в 27 школах вместо морально устаревшей компьютерной техники установят современную. Чтобы закончить подготовку, у строителей и педагогов осталось 29 июльских дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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